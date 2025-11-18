中評深度：鐘厚濤析國民黨兩岸政策

國際關係學院文傳系副教授鐘厚濤（中評社資料圖） 中評社北京11月18日電（記者 海涵）鄭麗文已於11月1日正式就任中國國民黨主席，在其帶領下，國民黨將走向何方、兩岸關係又將迎來哪些契機？國際關係學院文傳系副教授鐘厚濤就此接受中評社記者專訪予以深入分析。他指出，兩岸政策是國民黨最大優勢，更攸關國民黨發展前景。鄭麗文主席高舉“九二共識”大旗，主張恢復兩岸政治談判、推動兩岸青年交流，其兩岸立場得到國民黨內諸多有識之士支持，也獲得極高的網絡聲量，是其勝選關鍵。



鐘厚濤認為，未來，鄭麗文應帶領國民黨清除兩岸政策盲點，認清“九二共識”核心意涵，做好兩岸溝通者、和平推動者。衹有這樣，才可以凸顯國民黨最大優勢，為國民黨迎來新的發展空間和契機，也可望為兩岸關係發展注入正能量。



鄭麗文兩岸立場深入人心 大獲支持



鄭麗文在國民黨主席選舉中勝選，令外界刮目相看。沒有資源、沒有派系、沒有背景的鄭麗文，緣何能脫穎而出成為閃亮黑馬？鐘厚濤分析，原因有四。



其一，鄭麗文理念堅定，重鑄黨魂，兩岸立場深入人心。



鐘厚濤指出，近些年來，國民黨逐漸由原來的理念型政黨轉變為選舉型政黨。在此過程中，國民黨黨魂出現重大危機，許多國民黨黨員忘記了一個根本性事實——國民黨全稱為“中國國民黨”。正是由於黨魂缺失，很多國民黨人不知為何而戰、為誰而戰。在此次國民黨選舉中，鄭麗文高舉“九二共識”大旗，主張恢復兩岸政治談判、推動兩岸青年交流，得到國民黨內諸多有識之士支持，也獲得極高的網絡聲量。

