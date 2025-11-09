陳國基：十五運是大灣區融合發展的全面展現

十五運會組委會副主任、香港特別行政區政府政務司司長陳國基（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）十五運會組委會副主任、香港特別行政區政府政務司司長陳國基8日在第十五屆全國運動會（簡稱“十五運會”）組委會新聞發布會上表示，十五運會歷史上首次由粵港澳三地攜手聯合主辦，格局宏大，影響深遠。這不僅是中央對香港的充分肯定與殷切寄望，更是粵港澳大灣區融合發展的一次全面展現。這場體育盛事標誌著香港在融入國家發展大局的進程中邁出關鍵一步，是“一國兩制”成功實踐的生動體現。香港將以此為契機，進一步深化與廣東、澳門的緊密協作，攜手開創大灣區體育產業和文化交流的新格局。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



陳國基表示，第十五屆全國運動會歷史上首次由粵港澳三地攜手聯合主辦，格局宏大，影響深遠。這不僅是中央對香港的充分肯定與殷切寄望，更是粵港澳大灣區融合發展的一次全面展現。這場體育盛事，必將為大灣區的建設與高質量發展，注入全新的動力。同時，這也標誌著香港在融入國家發展大局的進程中邁出關鍵一步，是“一國兩制”成功實踐的生動體現。對廣大香港市民，尤其是青年一代而言，這更是一堂寶貴的國民教育課，讓大家親身感受國家榮耀，深化對國家的歸屬感與自豪感。



“所以，香港特別行政區政府一直高度重視十五運會的籌備工作。在過去兩年多以來，我們全力推進各項準備，確保整個賽事能夠順利、圓滿地舉行。”陳國基介紹，香港特區政府早在2023年5月，就成立了十五運會香港特區賽區籌備委員會，由行政長官親自監督，陳國基擔任主席，文化體育及旅遊局局長擔任秘書長，全面負責督導香港承辦十五運會的相關工作。



陳國基表示，香港一直秉持“綠色、共享、開放、廉潔”的辦賽理念，嚴格遵循“簡約、安全、精彩”的辦賽要求，以最高標準推進每一項籌辦任務。目前各競賽場館已經全面準備就緒，香港也制定了詳細的安保計劃、人群和交通管理安排及應變預案，確保賽事全程順利、安全進行。賽事進行期間，香港賽區賽事指揮中心將全程監察各項運行數據，統一調度，並與十五運會賽事指揮中心保持聯繫。各個比賽場館也分別設立了場館指揮中心，確保場館運作和賽事執行順暢無阻。