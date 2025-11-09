陳國基：十五運香港派史上最大代表團參加

十五運會組委會副主任、香港特別行政區政府政務司司長陳國基（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）十五運會組委會副主任、香港特別行政區政府政務司司長陳國基8日在第十五屆全國運動會（簡稱“十五運會”）組委會新聞發布會上表示，今年的十五運會是歷屆規模最大、承辦城市最多的一屆。香港特區也派出歷來規模最大的代表團參加，包括超過600名運動員出戰28個競賽項目。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



在回答記者關於“香港舉辦全運會對於香港經濟發展、鞏固香港作為國際盛事之都的地位有什麼促進作用”的提問時，陳國基表示，四年一度的全國運動會是國家最高水平、規模最大的綜合性運動會。本屆全運會更是首次由粵港澳三地共同承辦，意義非凡，充分體現中央對香港的高度信任和重托，也展現粵港澳大灣區體育事業協同發展的巨大潛力和廣闊前景，為推動大灣區建設、促進區域高質量發展注入新動能與活力。



陳國基介紹，今年的十五運會是歷屆規模最大、承辦城市最多的一屆。香港特區也派出歷來規模最大的代表團參加，包括超過600名運動員及大約270名隨隊工作人員和醫護人員，出戰28個競賽項目，連同23個群眾項目的參賽與工作人員，總人數超過1800人，創下香港自1997年參與全運會以來的新高，比較上屆增加近四倍。