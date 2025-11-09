逾1.4萬運動員參加十五運會競技項目決賽

十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）第十五屆全國運動會（簡稱“十五運會”）組委會8日在廣州舉行的新聞發布會上介紹，本屆全運會設競技比賽項目34個大項419個小項。共有14252名運動員參加十五運會競技項目決賽，‌截至‌7日已完成72個競技比賽小項。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜介紹了十五運會總體籌備工作情況。本屆全運會設競技比賽項目34個大項419個小項、群眾賽事活動23個大項166個小項，由廣州、深圳等廣東的17個城市和香港、澳門承辦。競技比賽項目共有14252名運動員、8491名代表團官員、6565名技術官員參與決賽階段比賽，3235名註冊記者參與報導。截至11月7日，72個競技比賽小項和145個群眾賽事活動項目已順利完賽。



體育總局和三地堅決貫徹“節儉辦賽”原則，90%的場館為現有場館改造提升，新建場館也與當地社會發展需要緊密結合。在籌備過程中，堅持“廣東為主、港澳優先”原則，統籌考慮三地體育場館資源，由香港承辦其具有較強競爭力的擊劍、橄欖球等項目比賽，由澳門承辦觀賞性強的乒乓球、女子排球等項目比賽，以賽事為契機進一步激發港澳同胞的愛國熱情。為促進三地緊密融合發展，十五運會設置了串聯三地、途經港珠澳大橋的公路自行車男子個人賽、橫跨深港的馬拉松賽。公路自行車男子個人賽目前正在進行，馬拉松賽也將於11月15日舉行，將為以後三地跨境聯合辦賽積累寶貴經驗。



李靜表示，十五運會堅持開門開放，支持多元主體參賽。推動舉國體制與市場機制有機結合，既有31個省（區、市）、港澳特區、新疆生產建設兵團以及火車頭體協、煤礦體協、公安體協代表團，還有清華大學、北京體育大學等高校，也有以俱樂部和個人身份參賽運動員，通過調動社會各方力量參加全運會，實現資源共享、優勢互補，進一步拓寬了競技體育人才培養渠道。