李靜：十五運為大灣區融合發展積累寶貴經驗

十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜8日在廣州表示，為促進三地融合發展，十五運會首次設置了串聯三地、途經港珠澳大橋的公路自行車男子個人賽和貫通深圳、香港的馬拉松比賽，帶動互聯互通協同發展，展示“一國兩制”制度優勢。首創“前置查驗、封閉運作、無感通關”新模式，總結探索“一事三地、一策三地、一規三地”新舉措，破解在不同體系下人員、物資、信息等關鍵要素高效便捷流動的難題，為大灣區在更廣領域、更深層次的融合發展積累了寶貴的“全運經驗”。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜在介紹粵港澳三地協同辦賽方面的創新舉措時表示，十五運會是全運會首次由多地共辦，也是首次在港澳舉辦，面對“一個國家、兩種制度、三種貨幣”的特殊情況，籌辦工作無先例可循，需守正創新。體育總局加強同中央港澳辦、國家移民局、海關總署等中央單位和粵港澳三地的溝通協調，積極爭取各項先行先試政策措施。



按照“廣東為主、港澳優先”原則，廣東承擔了大部分項目競賽組織和開閉幕式任務，彰顯了大省擔當；香港、澳門憑借國際化優勢和出色組織能力，展現了特區的獨特魅力和別樣風采。三地賽事指揮中心互聯互通，實現“一屏統覽、一鍵調度”的跨區域協同管理。