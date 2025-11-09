十五運會開幕式有三部分時長共75分鐘

十五運會組委會副主任、廣東省委常委王曦（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）十五運會組委會副主任、廣東省委常委王曦8日介紹，十五運會開幕式踐行簡約的辦賽要求，近兩萬平米的舞台沒有做任何地面的機械裝置。開幕式分為體育儀式、文體展演和火炬場內傳遞及點火三個部分，時長75分鐘，精彩迭起，緊凑高效。開幕式貫徹粵港澳“三地同心”的理念，更體現“一國兩制”的優勢和特色。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會（十五運會）將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



在談到十五運會開幕式的亮點時，十五運會組委會副主任、廣東省委常委王曦表示，組委會從去年年初開始籌備開幕式，今年7月進入奧體中心體育場的現場開展排練。自10月26日以來，已順利進行了五次綜合演練，其中三次是帶觀眾的全要素彩排。經過主創團隊和演職人員的共同努力，目前各項工作已準備就緒。



王曦介紹了開幕式的三個亮點。



首先是“簡約而不簡單”。王曦說，本屆開幕式踐行簡約的辦賽要求，近兩萬平米的舞台沒有做任何地面的機械裝置。開幕式分為體育儀式、文體展演和火炬場內傳遞及點火三個部分，時長75分鐘，精彩迭起，緊凑高效。其中文體展演以《圓夢未來》為主題，以“同心圓”為創意核心，分為《同根同源》《同心同緣》《同夢同圓》三個篇章，精心選取了三地人民耳熟能詳的文化符號和承載集體情感的共同記憶，通過現代化的藝術手法和創新技術進行呈現，讓全國觀眾在感受體育激情的同時，也能深切體驗到粵港澳大灣區獨特的人文風貌。