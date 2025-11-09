柯嵐：擁抱十五運 澳門賽區已全面就緒

十五運會組委會副主任、澳門特別行政區政府社會文化司司長柯嵐（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）十五運會組委會副主任、澳門特別行政區政府社會文化司司長柯嵐8日在第十五屆全國運動會（簡稱“十五運會”）組委會新聞發布會上表示，本屆全運會由粵港澳三地共同舉辦，正是推動澳門融入國家發展大局、促進粵港澳大灣區融合的重要平台。澳門特區政府高度重視，充分發揮這一體育盛事的輻射效應，助力“活力澳門”和粵港澳大灣區“一點兩地”的建設。“澳門賽區已全面就緒，正以最飽滿的熱情擁抱這場體育盛會”。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



“明天，第十五屆全運會主火炬塔的聖火就將在粵港澳大地點燃！此刻在這裡，我向大家介紹：澳門賽區已全面就緒，正以最飽滿的熱情擁抱這場體育盛會，蓮花寶地處處洋溢著‘全民全運’的澎湃活力！”柯嵐在發佈會上發言說，本屆全運會由粵港澳三地共同舉辦，正是推動澳門融入國家發展大局、促進粵港澳大灣區融合的重要平台。澳門特區政府高度重視，充分發揮這一體育盛事的輻射效應，助力“活力澳門”和粵港澳大灣區“一點兩地”的建設。



柯嵐介紹，自賽事籌備以來，在國家體育總局的統籌指導下，澳門與廣東、香港建立了高效務實的聯絡機制。粵港澳三地在跨境賽事、口岸通關、競賽組織及食品安全等多個領域緊密協作，保障了賽事籌備的無縫銜接，充分發揮粵港澳大灣區的協同優勢，為賽事的順利舉行奠定堅實基礎。