中評現場：十五運將開幕 粵港澳準備就緒

十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜介紹，本屆全運會設競技比賽項目34個大項419個小項、群眾賽事活動23個大項166個小項，由廣州、深圳等廣東的17個城市和香港、澳門承辦。競技比賽項目共有14252名運動員、8491名代表團官員、6565名技術官員參與決賽階段比賽，3235名註冊記者參與報導。截至11月7日，72個競技比賽小項和145個群眾賽事活動項目已順利完賽。



李靜表示，體育總局和三地堅決貫徹“節儉辦賽”原則，90%的場館為現有場館改造提升，新建場館也與當地社會發展需要緊密結合。在籌備過程中，堅持“廣東為主、港澳優先”原則，統籌考慮三地體育場館資源，由香港承辦其具有較強競爭力的擊劍、橄欖球等項目比賽，由澳門承辦觀賞性強的乒乓球、女子排球等項目比賽，以賽事為契機進一步激發港澳同胞的愛國熱情。為促進三地緊密融合發展，十五運會設置了串聯三地、途經港珠澳大橋的公路自行車男子個人賽、橫跨深港的馬拉松賽。在社會各界的大力支持和三地通力合作下，公路自行車男子個人賽今天已順利完賽，馬拉松賽也將於11月15日舉行，將為以後三地跨境聯合辦賽積累寶貴經驗。



十五運會組委會副主任、廣東省委常委王曦從科技全運、綠色全運、融合全運、人文全運四方面介紹賽事籌備工作情況。