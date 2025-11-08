民主黨人提結束“停擺”方案共和黨人“秒拒”

中評社北京11月8日電／美國聯邦政府創紀錄的“停擺”仍在持續。7日，國會參議院民主黨人提出的結束“停擺”方案迅速遭參議院共和黨人拒絕。



新華社報導，綜合多家媒體分析，本周多場地方選舉映射的政治形勢、兩黨互不信任又各不相讓等多種因素，導致參議院一度顯露的妥協勢頭停滯。



何為妥協



參議院民主黨領袖查克·舒默7日率多數同僚提出結束“停擺”方案，包括將定於今年年底失效的《平價醫療法案》醫保補貼延長一年，創建兩黨委員會商定相關醫保補貼改革。作為交換，民主黨人願投票支持共和黨人提出的撥款法案。



據美國《華盛頓郵報》和《華爾街日報》等媒體7日報導，參議院民主黨人先前一直要求將源自新冠疫情期間的《平價醫療法案》醫保補貼永久化。舒默說，上述方案是“一次簡單妥協”，尊重了共和黨人希望先結束“停擺”、再談判醫保政策的立場。



然而，共和黨人並未將此視作妥協。他們中不少人認定，由拜登政府推出的醫保補貼存在欺詐等諸多問題，共和黨人“絕無可能”投票支持舒默的方案。



本周早些時候，兩黨參議員經談判一度拿出一份結束“停擺”方案，包括將共和黨人已有臨時撥款法案與面向特定聯邦機構的3部年度撥款法案捆綁，同時保證參議院今後會就延長醫保補貼事宜投票。

