歐爾班白宮見特朗普　匈牙利買俄能源免受制裁

中評社北京11月8日電／新華社報導，匈牙利總理歐爾班·維克托7日到訪白宮，與美國總統特朗普見面。美國政府官員隨後確認，匈牙利從俄羅斯購買石油和天然氣將不受美方制裁，豁免期為一年。歐爾班說，特朗普與俄羅斯總統普京在匈牙利首都布達佩斯的會晤仍在議程上。



“訴苦”獲得理解



據路透社和法新社報導，歐爾班7日與特朗普在白宮內閣會議廳並排而坐，會晤氛圍“溫暖”。這是特朗普今年1月重返白宮以來，兩人首次雙邊會晤。



歐爾班被視為特朗普盟友，2024年三次前往佛羅里達州海湖莊園與“親愛的朋友”特朗普見面。然而，特朗普開啟第二任期後，美國政府的舉措對匈牙利產生了複雜影響。



匈牙利是歐盟少數幾個內陸國家之一，能源供應高度依賴俄羅斯。烏克蘭危機2022年2月全面升級後，美國和歐洲國家對俄羅斯能源等領域施加多輪制裁，匈牙利受到波及。國際貨幣基金組織的數據顯示，2024年，匈牙利74%的天然氣和86%的石油從俄羅斯進口。



10月22日，美國財政部宣布制裁俄國有企業俄羅斯石油公司和私有企業盧克石油公司，以施壓俄羅斯與烏克蘭立即停火。一天後，歐盟成員國正式批准第19輪對俄制裁。



綜合媒體報導，歐爾班7日當面向特朗普解釋為何匈牙利需要俄羅斯的能源，說這對匈牙利人民和經濟至關重要，指出匈牙利不買俄羅斯石油和天然氣會有哪些後果，強調這“並非意識形態或政治議題，而是現實需要”。特朗普承認，匈牙利獲得石油和天然氣與其他歐洲國家“非常不同”。“我們正在考慮，”他說，“這（匈牙利）是一個偉大的國家，一個大國，但是他們沒有海、沒有港口。”

