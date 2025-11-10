陳淞山：影響台灣青年是兩岸融合發展的關鍵

《美麗島電子版》主筆陳淞山參加“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇（中評社 束沐攝） 中評社上海11月10日電（記者 束沐）《美麗島電子版》主筆陳淞山在“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇上表示，台灣藍綠政治基本盤固化，但有三成年輕人和中間選民的態度，可以通過兩岸交流影響。他認為，大陸可通過專業調查評估兩岸青年交流融合成果，為台灣年輕人提供安全感、幸福感和歸屬感。



三成中間和年輕選民 兩岸交流影響關鍵



陳淞山介紹，許多1990年左右出生的台灣年輕人，他們第一次投票會投給馬英九，第二、第三次會投給蔡英文，第四次會投給柯文哲。他分析，台灣大約有30%的年輕人與中間選民，除此之外的藍綠基本盤相當固定僵化，很難改變，最終影響台灣大選的關鍵，還是約30%的中間選票，這也是兩岸交流真正可以影響的部分。



陳淞山指出，國民黨實力並不弱，但很多問題出在自己身上。例如2024選舉時，當時藍白實力是五五波，但國民黨不願答應給柯文哲更多東西，所以“藍白合”對柯文哲來說誘因不大，再加上旁邊人的鼓勵，最終“藍白合”沒有成功。他認為，這些都是結構性問題，很多敗在黨內，而非對手強不強。



交流融合拉近政治距離 兩岸一家親精髓所在



陳淞山表示，從長遠來看，交流與融合是拉近兩岸人民之間政治距離的重要途徑，以便讓雙方文化認知差異、價值觀和生活習性逐步融合，這是兩岸關係最重要的大局，須逐步推進，無論（島內）政治如何消長和變化、誰來執政，如果沒有這樣的推進，就無法真正實現兩岸和平發展。



他認為，兩岸文化經貿與青年交流需深化，以消除許多不必要的政治歧見和障礙，讓兩岸人民可以逐漸走向心平氣和的正常互動關係。這是“兩岸一家親”或“兩岸一家人”的政治精髓。

