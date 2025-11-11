束沐：開展全民涉台愛國教育的內涵與建議

中評智庫基金會副秘書長束沐（華東師大 王旭陽攝） 中評社香港11月11日電／中評智庫基金會副秘書長束沐在參加“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇時表示，全國人大常委會設立為台灣光復紀念日當天，國台辦發言人發表談話，第一次提出“開展全民涉台愛國教育”。他嘗試將該概念內涵進行探討，並提出對策建議。



開展全民涉台愛國教育的背景



束沐表示，自1980年代兩岸逐步恢復交流以來，由於兩岸同文同種、同根同源、同氣連枝、血脈相連，“大陸熱”與“台灣熱”先後在兩岸社會輿論多次掀起，但由於兩岸關係的敏感性，相關領域的校園教育、社會教育均不夠充分，也成為此後兩岸關係緊張、政治勢力操弄兩岸民意與認同的源頭。



他認為，近一個時期以來，大陸民眾和社會輿論更加關注台灣問題、關注祖國統一前景。例如，2022年8月佩洛西竄台期間，大陸“全民網上圍觀”大陸軍機飛過“台海中線”、東部戰區圍島軍演。近期，《沉默的榮耀》、《沒出息》等作品通過網絡在兩岸輿論廣泛傳播。但與此同時，目前涉台議題在大陸熱度很高，但一些大陸民眾對台灣問題的瞭解並不全面，因而產生不少片面甚至錯誤認知，反而被島內分裂勢力利用。



另一方面，在民進黨連續執政、島內“去中國化”教育逆流下，相當部分島內民眾對兩岸關係和大陸也產生了偏頗乃至錯誤的認知，形成不利於兩岸和平發展、和平統一的民意環境和民粹氛圍。尤其是賴清德當局企圖推動“識讀中國威脅”，更企圖將兩岸“敵我意識”、“中國是境外敵對勢力”植入島內青少年大腦，因而涉台教育領域的正本清源、撥亂反正，刻不容緩。



全民涉台愛國教育的基本內涵



束沐結合全民涉台愛國教育的背景、必要性，將基本內涵概括為三點：



第一，全民普及性。教育對象包括台灣居民在內的全體中國居民，這和過去大陸涉台教育領域政策，基本上只針對台灣民眾、特別是前來大陸就學、交流的台灣青年，有著明顯的區別。

