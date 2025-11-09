學者共議島內政局變化與兩岸關係前景

台灣致理科技大學國貿系教授張弘遠發言（中評社 陳思遠攝） 中評社北京11月9日電（記者 陳思遠）11月1日，由中國人民大學國際關係學院和台灣政治大學東亞研究所聯合主辦的第二十一屆“兩岸和平研究”學術研討會在中國人民大學舉行。來自海峽兩岸的近四十位權威專家學者，圍繞中美戰略競爭與兩岸關係等核心議題展開深入探討，分析和研判兩岸關係未來走向。



在分論壇“島內政局變化與兩岸關係前景”中，兩岸專家從技術擴散、地方治理、美台矛盾及民意變遷等多維度展開分析交流。與會專家指出，民進黨當局的激進路線與島內政治生態變化，正使台海面臨更複雜挑戰，青年交流與民意理性化趨勢仍是維繫兩岸關係的重要紐帶。



台灣致理科技大學國貿系教授張弘遠分析指出，當前世界格局正經歷深刻變革，傳統製造業與先進製造業的二元分離、技術擴散路徑受阻以及政治經濟“濾網”效應，為東亞地區發展帶來新挑戰。張弘遠認為，自2018年全球供應鏈脫鈎，世界經濟體系呈現出傳統製造業與先進製造業並行分化的格局，這一變化深刻影響了台灣及東亞地區的產業布局與技術發展路徑：傳統製造業部門加速向東南亞轉移，而以半導體為核心的先進製造業則受美國政治經濟約束，形成“兩個系統”並立的局面。這一變化打破了20世紀50年代以來東亞通過經濟整合推動技術擴散的傳統路徑，使技術進步與經濟發展的關聯性面臨不確定性。



張弘遠認為，全球化時期形成的知識創新與技術進步的互動關係正在被打破，全球政治經濟因素構建的“同盟濾網”壓縮了技術擴散空間，使得以往東亞國家通過“仿制—創新”實現技術躍升的路徑難以再現。



張弘遠肯定中國大陸“十五五”規劃中平衡新質生產力與傳統產業發展的思路。他表示，技術創新雖能驅動增長，但若缺乏傳統產業吸納就業的保障，可能加劇社會成本。在對東亞未來局勢的判斷上，他指出，隨著安全與經濟“雙軌並行”格局的逐步固化，過去支撐區域合作與產業升級的技術擴散機制正面臨失靈的風險。

