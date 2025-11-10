共話台海新局與變局　兩岸智庫雄安論道

在下午分組討論結束後，各組召集人對本組專家研討的內容及主要觀點進行了總結匯報（中評社 陳思遠攝） 中評社雄安11月10日電（記者 陳思遠）11月8日，第十一屆兩岸智庫學術論壇在河北雄安舉行。來自海峽兩岸的50多位專家學者，圍繞“紀念台灣光復80周年——台海新局與變局”的主題，進行了深入扎實、精彩紛呈、富有成效的研討和交流。在小組討論環節，專家學者就兩岸問題暢所欲言，積極建言獻策，充分展現了兩岸學者把握台海形勢的戰略高度和政策水平，提出了促進兩岸融合發展，推進祖國統一的新視角、新建議。



在下午分組討論結束後，各組召集人對本組專家研討的內容及主要觀點進行了總結匯報，中國社科院台研所副所長彭維學最後用四組關鍵詞做大會總結：



第一組關鍵詞是光復與復興。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。兩岸學者一致認為，台灣光復的歷史不能歪曲，勝利果實必須維護。台灣光復回歸中國具有不可辯駁的法理基礎，而且兩岸社會對台灣光復有著情感和歷史的記憶，是兩岸民眾之間的重要紐帶。目前賴清德當局的“台獨”勢力勾連美國反華勢力，妄圖否定台灣光復的歷史與法理事實，鼓吹所謂的“台灣地位未定論”，這是對中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利成果的公然否認，更是對兩岸同胞巨大民族犧牲的嚴重褻瀆。全國人大常委會決議將10月25日設立為台灣光復節，這一重大舉措有助於台灣民眾認清台灣光復的重要史實。



第二組關鍵詞是新局與變局。兩岸學者深刻地認識到，世界百年未有之大變局、中華民族偉大復興戰略全局這兩個大局，對全球格局、中美戰略博弈以及台海局勢影響深遠。專家們一致認為，大陸塑造台海形勢與統一大勢的能力與成效顯著提高。今年以來，台海形勢出現了一系列有利於兩岸關係發展、遏制“台獨”勢力擴張的積極變化，島內政局進入了新一輪調整的關鍵期。自民進黨“大罷免”大失敗之後，賴清德執政困境更深，島內“疑美疑獨拒戰”的民意更強；同時，特朗普對賴清德當局也進行了一些策略性管控。鄭麗文當選國民黨主席，是國民黨求新求變路線重整的重大轉折點，為國民黨重整士氣、凝聚基層提供了新契機。兩岸學者還敏銳地感覺到台灣民意崛起，賴當局綠色恐怖形成的萬馬齊喑局面被打破，尤其是關於中國人的認同，引起島內社會廣泛討論。

