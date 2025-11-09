十五運保證三個賽區反興奮劑工作的協調一致

十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月9日電（記者 盧哲 袁曉麥）十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜8日在廣州表示，體育總局建立粵港澳三地溝通協調機制，定期對接推進工作，並赴香港、澳門賽區現場考察，在充分尊重香港、澳門賽區制度、政策及辦賽條件等差異的前提下，保證三個賽區反興奮劑工作的協調性、一致性。



由體育總局主辦，廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府承辦的中華人民共和國第十五屆運動會將於9日開幕。十五運會組委會8日下午在廣州主媒體中心新聞發布廳舉行新聞發布會，邀請國家體育總局有關負責人、十五運會組委會有關負責人，介紹賽事組織、賽風賽紀、人文全運、粵港澳三地服務保障等情況，並回答記者提問。



十五運會組委會副主任、國家體育總局副局長李靜在談到統籌做好粵港澳三地的反興奮劑工作時表示，為高質量完成十五運會反興奮劑工作，全力實現舉辦一屆“乾淨的全運會”，體育總局統籌推進十五運會反興奮劑工作。



李靜說，高志丹局長在今年全國反興奮劑工作會議上明確要求，要全力實現舉辦一屆“乾淨的全運會”，始終保持高壓態勢，露頭就打，堅決做到對興奮劑問題“零容忍”。體育總局下發《關於做好第十五屆全國運動會反興奮劑工作的通知》，明確要求各相關單位提高政治站位，嚴格落實責任。要求各項目中心、項目協會切實承擔起“管行業就要管興奮劑、管項目就要管興奮劑、管隊伍就要管興奮劑”的責任。



李靜表示，十五運會涉及廣東、香港、澳門三個賽區，沒有設立統一的運動員村。體育總局建立粵港澳三地溝通協調機制，定期對接推進工作，並赴香港、澳門賽區現場考察，在充分尊重香港、澳門賽區制度、政策及辦賽條件等差異的前提下，保證三個賽區反興奮劑工作的協調性、一致性。