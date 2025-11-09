快評：如何成為主動、關鍵的和平締造者？

中評社快評／國民黨主席鄭麗文7日表示，2008年至2016年，在“九二共識”基礎上，兩岸頻繁交流，迎來“春暖花開”。事實證明，“九二共識”可以帶來兩岸局勢緩和、和平交流，國民黨會堅定地在正確路線上繼續走下去，成為主動的、關鍵的和平締造者。



鄭麗文在競選黨主席期間，以及當選當天，都強調“中國國民黨會擔起責任，積極為區域和平做一個和平締造者。”



如何成為主動、關鍵的和平締造者？先瞭解何謂主動、何謂關鍵。主動，意指不依賴外力推動而行動，通過自主行為來創造有利局面、實現目標，與“被動”相對。關鍵，是事物最關緊要的部分，能對情況起決定性作用。



上任一周，鄭麗文已讓外界看到一個與過去不一樣的黨主席，她正在主動推動、落實她的主張和承諾，比如她昨天出席“白色恐怖受難者”秋祭，就是很重要一步。鄭麗文堅定走正確路線，遇到的阻力、引發的爭議都很大，這在預想之中，很難阻止她繼續向前的步伐。



國民黨能否成為“關鍵的”，需靠實力說話。在2028年台灣大選前，國民黨需讓外界相信他們有重新執政的希望；很難想像2028年之後台灣仍由“台獨”勢力掌控而台海又能繼續維持和平。2028年能否下架民進黨，是鄭麗文和國民黨能否成為“主動的、關鍵的和平締造者”的試金石。