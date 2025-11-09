專家：進博會彰顯磁吸力貴在“稀缺”

中評社香港11月9日電／談及進博會為何有如此大的吸引力，中國人民大學重陽金融研究院院長、全球領導力學院院長王文在新華社9日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目中表示，在當前國際經貿形勢不確定性上升的背景下，進博會彰顯磁吸力貴在“稀缺”。



“進博會作為世界上第一個以進口為主題的國家級展會，如此稀缺性對世界來講具有難以替代的魅力。”王文說。



新華社報導，“中國不僅輸出了海量公共產品，更重要的是為全世界提供一個以進口為主題的巨大平台。”王文表示，現在某些國家盛行保護主義、去全球化，而中國舉辦國際進口博覽會，實際上是對貿易領域錯誤做法的對衝。



“一個個五年規劃推動中國不斷發展，中國也一直在有序的進程中為世界作出重大貢獻，這種發展的確定性和開放的確定性正是世界的福音。”王文說。



“從‘世界工廠’到‘全球市場’，中國強大的購買力正是進博會最大魅力所在。”王文說，“通過創新驅動、技術引進和人才引進，進博會能為中國的高質量發展、高水平開放提供強大助力。”



“除了中國強大的購買力，進博會背後更體現中國的經濟話語權。”王文表示，進博會推動中國和世界各國提升標準對接、優化開放生態，是加強貿易強國建設的重要動力。