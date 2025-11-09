蘇巧慧選新北市長喊：不預設對手

中評社台北11月9日電／民進黨“立委”蘇巧慧日前確定獲選對會徵召，代表黨角逐明年新北市長選舉。她9日出席“立委”吳秉叡主辦的“大秉叔叔氣墊樂園”活動，受訪時強調自己早已為參選全力準備，並不在意藍白陣營尚未敲定人選，表示“我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任、最有新意的候選人”。



據《中時新聞網》報導，蘇巧慧9日現身丹鳳國小，參加同黨“立委”吳秉叡主辦的“大秉叔叔氣墊樂園”活動，吸引許多親子同樂。面對媒體詢問藍白陣營人選仍未定案，是否預設對手可能是黃國昌或李四川時，蘇巧慧語氣堅定表示：“我準備參選新北市長已經有一段時間，而且非常努力。不論在‘國會’問政、地方政見提出，或勤走基層，都是為了爭取服務全新北市民的機會。”



她強調，參選是出於自身的志願與責任，與其他人是否參戰並無關聯，“我會照著自己的步調，成為新北市民最值得信任、最能帶給城市新意的候選人。”展現出對選戰節奏與方向的自信。



至於先前提到要組“最強團隊”，蘇巧慧也進一步透露目前進度。她表示，團隊中已有許多年輕人陸續加入，也有資深前輩在背後提供經驗與指導，“像我身旁的吳秉叡委員是學長，翁震州是後勁，光是這樣就看得出來我們已經是3代政治工作者的組合。”



