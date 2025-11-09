進口博覽局：四個“共”中感受中國市場吸引力

中評社香港11月9日電／中國國際進口博覽局副局長李國清在新華社9日推出的“中國經濟圓桌會”大型全媒體訪談節目中表示，八年來，進博會持續釋放“磁吸效應”，本屆進博會上，中國市場吸引力可以從四個“共”中感受。



一是共襄盛舉、磁吸更強。李國清介紹說，今年參展企業在去年3496家的基礎上新增了600餘家，包括汽車整車行業和電氣工業行業排名前10的品牌以及三大礦業公司在內的290家世界500強和行業龍頭企業。



二是創新共贏、機遇更多。據悉，本屆進博會，全球企業共帶來461項新產品、新技術、新服務，其中200多項初步預估為全球首發。“我們瞭解到，新產品里可能包括世界最快的CT機、最小的X光機、最輕薄的折疊屏手機和最薄的AI硬件。”李國清說。



三是包容共享、受益更廣。為擴大對最不發達國家的單邊開放，本屆進博會上，來自最不發達國家的企業達163家，同比增長23.5%。在去年首次探索建立非洲產品專區基礎上，今年還把亞洲和非洲最不發達國家產品集中到一起，展覽面積增加到3100平方米，體現了我國推動最不發達國家實現包容性增長的貢獻和努力。



四是美美與共、交流更深。“進博會是中國人瞭解世界的‘大觀園’，也是外國人看中國的‘萬花筒’。”李國清說，今年有155個國家、地區和國際組織參與進博會，這讓中國人足不出“滬”即可縱觀世界；與此同時，中國館陳設了6G應用場景、時速超400公里的高鐵和時速近500公里的電車等，中國

每一個省份還在人文交流板塊展示當地特色，讓世界充分看到中國發展新成就。



“集天下美物為國民所享是廣大進博人的心願。”李國清表示，要推動進口商品消費在進博平台“活”起來，讓老百姓想得到、看得到還能買得到。



李國清提到，進博會結束後，為了滿足老百姓對美好生活的需要，12月19日至21日還將在上海舉辦“小進博會”，即進博優品交易會。“屆時我們會把進博會的首發首秀產品在‘小進博會’上銷售，方便大家抓住這個好時機前往採購。”



展望未來，李國清表示，中國經濟是一片大海，世界經濟也是大海，進博會正是一座聯通中國經濟和世界經濟的橋梁，隨著溢出效應不斷擴大，相信進博會將越辦越好。