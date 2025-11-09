蘇巧慧戰新北謝陳其邁相挺：照片可挑漂亮一點

中評社台北11月9日電／新北市長侯友宜任期將屆，民進黨正式徵召“立委”蘇巧慧出征，被視為藍營長期執政地盤的新北市。蘇巧慧9日現身“大秉叔叔氣墊樂園”活動，受訪談及高雄市長陳其邁在臉書發文力挺，她笑言“有點不好意思，但真的很感動”，並幽默地說希望“照片可以挑漂亮一點”。



據《中時新聞網》報導，民進黨選對會拍板徵召“立委”蘇巧慧，代表參選2026年新北市長。新北自升格以來，國民黨執政超過20年，長期被綠營視為艱困選區。過去民進黨重量級人物蔡英文、游錫堃、蘇貞昌、林佳龍等人都曾挑戰未果，如今蘇巧慧披掛上陣，為民進黨在新北重啟攻勢。



蘇巧慧9日出席由同黨“立委”吳秉叡主辦的“大秉叔叔氣墊樂園”活動，親切與民眾互動。面對媒體詢問高雄市長陳其邁發文相挺，她語帶感激表示：“其邁市長是我非常尊敬的政治學長，他在高雄市政表現亮眼，不論招商、城市治理或行銷，都讓人印象深刻，這也是我希望未來在新北學習的方向。”



蘇巧慧強調，高雄的進步代表城市可以因治理而蛻變，她期盼未來的新北市也能“有活力、有進步力、有創造力”，並感謝陳其邁的鼓勵。不過她也笑說：“唯一就是他選的那張照片可以更漂亮一點啦，我跟他其實有很多漂亮的合照，我等一下要貼出來。”