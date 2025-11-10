季燁：推進對台管轄　大陸越做越充分

廈門大學台灣研究院副院長、教授季燁（中評社 束沐社） 中評社上海11月10日電（記者 束沐）廈門大學台灣研究院教授季燁在“中華傳統文化與兩岸命運共同體建設”論壇上表示，中國政府在屬人、屬地、涉外等方面對台灣都擁有管轄權，但現實因素限制下，中國政府未完全行使對台管轄權，恰是“一國兩制”承諾和空間所在。



推進對台管轄權 源於民進黨罔顧一中法律基礎



季燁首先指出，之所以研究中國政府對台灣的管轄權問題，源於賴清德就職以來不斷強化“兩國互不隸屬”的“新兩國論”，在“團結十講”中更加明確指出中華人民共和國從未擁有或者統治過台灣。針對2024年5月份大陸兩高三部的“懲獨22條”，台陸委會表示大陸對台沒有司法管轄權。



季燁認為，中國政府對台灣的管轄權有堅實的法律基礎。2008年，國民黨主席吳伯雄在會見大陸領導人時明確表示，兩岸的體制和法律都體現了一個中國、反對“台獨”，這不僅是國共兩黨的共識，台灣地區現有規定也有體現，包括“中華民國憲法”以及“憲法增修條文”和“兩岸人民關係條例”，但民進黨當局罔顧上述規定。



大陸推動台胞享同等待遇 體現屬人管轄權



季燁認為，中國政府對台灣的管轄權問題已經在實踐中得到充分展開，首先是屬人管轄權。屬人管轄權是管轄權的主要方面。除了義務，在權利方面。自2017年以來大陸連續推出促進兩岸經濟文化交流的若干措施，核心精神是對於台胞台企的同等待遇。



他說，有些台灣同胞曾反映，這些政策是否是權宜之計？是否想收買台灣民心？上述都是從政治角度解讀，若從法律角度解讀，台灣居民是中國公民，而憲法明確規定中國公民在法律面前一律平等，台灣居民可以在大陸享受同等待遇。因此他認為不是權宜之計，而是長遠之策。大陸方面根據憲法賦予台灣同胞的平等權利。



季燁表示，根據上述規定，福建在幾年前推出了台灣同胞在福建享有的200多項同等待遇證明清單。他預估，未來大陸可能會從正面清單進一步走向負面清單，更加全面地提高同等待遇，這是屬人管轄權的具體表現。

