【
大
中
小
】 【
打 印
】
長征十一號遙六運載火箭發射成功
http://www.CRNTT.com
2025-11-09 14:44:16
中評社香港11月9日電／11月9日05時01分，中國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用長征十一號遙六運載火箭，成功將試驗三十二號衛星01星、02星、03星發射升空，衛星順利進入預定軌道。
新華社報導，該衛星主要用於開展空間新技術試驗。
這次任務是長征系列運載火箭的第606次飛行。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本新構型H3運載火箭完成靜態點火試驗
(2025-07-27 14:13:20)
神舟二十號全系統合練今日展開
(2025-04-20 17:02:28)
全台第一個火箭發射場落腳屏東 拚太空產業
(2025-03-26 19:24:05)
我國成功發射千帆極軌06組衛星
(2025-01-23 15:52:46)
一箭五星！力箭一號火箭發射看點解析
(2024-09-25 14:12:18)
新一代火箭發動機長程高模試驗取得圓滿成功
(2024-07-23 17:13:46)
美國重型運載火箭“星艦”實施第四次試射
(2024-06-07 16:46:44)
長六改火箭“一箭三星”發射成功
(2023-09-11 09:55:16)
台雷霆2000火箭發射中爆炸 張競曝原因
(2022-06-20 18:32:18)
伊朗展示最新火箭發射器 射程500米
(2019-02-14 16:24:49)