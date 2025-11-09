長征十一號遙六運載火箭發射成功

中評社香港11月9日電／11月9日05時01分，中國太原衛星發射中心在山東海陽附近海域使用長征十一號遙六運載火箭，成功將試驗三十二號衛星01星、02星、03星發射升空，衛星順利進入預定軌道。



新華社報導，該衛星主要用於開展空間新技術試驗。



這次任務是長征系列運載火箭的第606次飛行。