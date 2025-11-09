邀“受害者”爆陳其邁猛料　邱議瑩明登記初選

中評社台北11月9日電／有意爭取2026民進黨高雄市長初選提名的“立委”邱議瑩9日特別選在美麗島雜誌社原址掛上競選新看板，並找來多位高雄市長陳其邁先前的子弟兵，化身“受害者聯盟”爆料、吐槽過往與陳其邁相處的趣事。邱議瑩也宣布將於10日赴黨中央登記參選高雄市長初選。



根據《中時新聞網》報導，民進黨高雄市長初選進入白熱化，邱議瑩9日掛出與陳其邁合體的新看板，她表示，特別選在美麗島雜誌社原址掛出新看板有特別意義，美麗島事件是影響她一生最大的事情，也因此孕育了她政治生命，所以這次特別回到這邊，希望帶著一群共同作戰的年輕夥伴一起打拚，讓她可以接棒拚、高雄贏。



高市議員鄭孟洳、林志誠和有意參選下屆高市議員的張以理、張耀中、林浤澤以陳其邁昔日團隊、幕僚身分特別到場力挺邱議瑩，他們也組成“受害者聯盟”在現場大爆猛料、吐槽陳其邁，活動歡笑聲不斷，場面相當熱鬧。



邱議瑩爆料，她某次在跑攤場合身體不適，擁有醫師背景的陳其邁見狀隨即開藥單，讓她到藥房買藥，她買完藥吃下肚後，同桌友人卻取笑說，陳其邁已經很久沒當醫生，“他開的藥還買得到算一流，而妳連看都沒看，直接吃下肚更一流”，開藥遭人取笑讓陳其邁覺得沒面子，還禁止她對外張揚，這顯示她與陳其邁有足夠深厚的交情。



“陳其邁看起來嚴肅，嘴巴有時候很毒舌！”鄭孟洳指出，陳其邁擔任“立委”時，她是其辦公室助理，由於當時身材比較胖，常被陳其邁取笑要她減肥，但最常對她餵食的也是陳其邁，當時她體認到陳其邁是一位非常細心且關心員工的老闆。而邱議瑩也有相同特質，外表雖然看起來很凶，但其實是細心溫柔且關懷員工的人。



張耀中、林志誠表示，陳其邁雖然戴眼鏡，其實眼睛早已動過雷射手術，目前沒有近視問題，但因為還是習慣自己戴眼鏡的樣子，所以特別配了無度數鏡片，而他們2人都被陳其邁問過“戴眼鏡比較帥，還是不戴比較帥”，惹得現場哄堂大笑。