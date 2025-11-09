政府“停擺”39天　美國民眾焦頭爛額

中評社北京11月9日電／當地時間8日，美國聯邦政府“停擺”進入第39天。這場美國歷史上持續時間最長的政府“停擺”正在全國範圍內引發連鎖反應，讓數千萬美國民眾陷入困境，並引發對經濟衰退的進一步擔憂。



民航業陷入災難 旅客焦頭爛額



央視新聞報導，美國政府“停擺”以來，空中交通管制員短缺造成航班嚴重延誤甚至取消。美國聯邦航空管理局（FAA）決定從7日起逐步減少全美40個主要機場的國內航班，至11月14日削減幅度將逐步增至10%。根據航班追蹤網站的數據，截至美東時間8日16時，美國當天已有超1000架次航班被取消，超4800架次航班延誤。



紐約地區三大機場8日均因人手短缺出現航班延誤。截至8日16時，紐瓦克自由國際機場（EWR）入港航班平均延誤超過327分鐘，出港延誤約150分鐘且預計將進一步增加；拉瓜迪亞機場（LGA）入港延誤近一小時，出港延誤約105分鐘並持續上升；肯尼迪國際機場（JFK）平均延誤167分鐘，並一度實施地面停飛令。與此同時，芝加哥、拉斯維加斯及奧斯汀等城市的多座機場亦因相同原因被下令暫時停飛。



央視記者近日從紐瓦克國際機場搭乘航班前往美國西部，親身經歷了航班取消延誤導致的焦頭爛額。起飛前一天，航空公司突然通知其中一段航程被取消，只能改簽經由其他城市轉機。起飛當天，記者準時登上了前往舊金山的航班，但目的地舊金山機場發布了臨時地面停飛令。記者也觀察到，很多乘客都遭遇了原來的航班被取消的情況，不得不繞道出行前往目的地。



“停擺”導致的航班削減給乘客們帶來了巨大的不便，而前美國聯邦航空管理局資深官員菲利普·曼恩警告，如果“停擺”繼續，這將只是個開始。

