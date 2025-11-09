超強颱風“鳳凰”登陸菲律賓　將覆蓋其全境

中評社北京11月9日電／據央視新聞：菲律賓國家氣象局11月9日稱，今年第26號颱風“鳳凰”已增強為超強颱風。預計最快將於9日在菲律賓登陸，多地升起最高級別的5號風訊預警。據總台記者菲律賓消息，從衛星雲圖上來看，颱風“鳳凰”的雲團面積比整個菲律賓國土面積還要大，預計登陸後將覆蓋菲律賓全境，帶來狂風暴雨和次生災害。



預測顯示，颱風“鳳凰”將在9日上午靠近菲卡坦端內斯省，並於9日晚間或10日凌晨在呂宋島東北部的奧羅拉省登陸。報告稱，“鳳凰”在登陸時其強度可能達到峰值。受影響的沿海地區浪高最高可達14米，也會引發超過3米的風暴潮。



目前，呂宋島的部分地區已經升起最高級別的5號風訊。總台記者所在奧羅拉省和首都大馬尼拉地區也升起3號風訊。風訊是菲律賓的颱風預警等級，1級最低，5級最高。



截至11月9日早7時，颱風“鳳凰”的中心在位於菲律賓卡坦端內斯省東北方向125公里的洋面上，其中心附近最大持續風力為每小時185公里，瞬時風力為每小時230公里，正以每小時25公里的速度向西北偏西方向行進。



另據菲律賓國家減災委消息，颱風“鳳凰”將影響菲律賓54個省份，570萬人面臨颱風的威脅。比科爾地區已經有超過10萬人被轉移安置。