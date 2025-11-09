日本自民黨政調會長：防衛費GDP佔比超2%

中評社香港11月9日電／日本自民黨政務調查會長小林鷹之認為，將國家防衛和相關費用提高到佔國內生產總值（GDP）2%的政府目標是不足夠，有必要進一步增加金額。



香港電台報導，小林鷹之昨日在札幌演講時表示，日本被中國、朝鮮、俄羅斯所包圍，戰爭方式也有變化，需要能提高防衛技術的研發。他又強調，並非因為他國的要求而增加防衛費用。



日本政府提出的目標是2027年度將防衛費用在國內生產總值的佔比提高到2%，但首相高市早苗已經表示，會提前在2025年度內實現目標。