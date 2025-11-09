【
日本岩手縣海域發生6.7級地震 海嘯預警
http://www.CRNTT.com
2025-11-09 16:47:48
中評社香港11月9日電／據日本氣象廳消息，日本岩手縣三陸海岸海域9日發生6.7級地震。
消息說，地震發生於當地時間9日17時03分（北京時間16時03分）左右，震中位於北緯39.4度、東經143.5度，震源深度約10千米，震級為6.7級。
新華社報導，日本氣象廳已對岩手縣沿岸發布海嘯預警。
日本氣象廳最初宣布此次地震震級為6.5級，隨後改為6.7級。
