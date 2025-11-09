】 【打 印】 
日本岩手縣海域發生6.7級地震　海嘯預警
http://www.CRNTT.com   2025-11-09 16:47:48


　　中評社香港11月9日電／據日本氣象廳消息，日本岩手縣三陸海岸海域9日發生6.7級地震。

　　消息說，地震發生於當地時間9日17時03分（北京時間16時03分）左右，震中位於北緯39.4度、東經143.5度，震源深度約10千米，震級為6.7級。

　　新華社報導，日本氣象廳已對岩手縣沿岸發布海嘯預警。

　　日本氣象廳最初宣布此次地震震級為6.5級，隨後改為6.7級。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：