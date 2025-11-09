專家分析全國10月份物價數據

中評社香港11月9日電／國家統計局11月9日發佈數據顯示，10月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.2%，環比上漲0.2%；工業生產者出廠價格指數（PPI）同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點，連續第3個月收窄。



“10月份，擴內需等政策措施持續顯效，疊加國慶中秋假期帶動，CPI同比和環比均上漲0.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.2%，漲幅連續第6個月擴大。”國家統計局城市司首席統計師董莉娟說。



從同比看，CPI由上月下降0.3%轉為上漲0.2%。



“其中，食品和能源價格仍處低位，但降幅均有收窄。”董莉娟說，服務價格自3月份起逐步回升，本月上漲0.8%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。扣除能源的工業消費品價格上漲2.0%，漲幅連續第6個月擴大。



從環比看，CPI漲幅比上月擴大0.1個百分點，且略高於季節性水平。



新華社報導，董莉娟分析，服務價格由上月下降0.3%轉為上漲0.2%，高於季節性水平0.2個百分點，影響CPI環比上漲約0.07個百分點。服務中，國慶中秋雙節疊加，出行需求較旺，賓館住宿、飛機票和旅遊價格分別上漲8.6%、4.5%和2.5%，漲幅均高於季節性水平。



“食品價格上漲0.3%，漲幅高於季節性。扣除能源的工業消費品價格上漲0.3%，影響CPI環比上漲約0.07個百分點，其中受國際金價上漲影響，國內金飾品價格上漲10.2%。”董莉娟說。



具有先行指標意義的PPI，繼續呈現積極變化。



年內首次環比上漲——



PPI環比由上月持平轉為上漲0.1%，為年內首次上漲。



董莉娟分析，供需關係改善帶動部分行業價格上漲。煤炭開採和洗選業價格環比上漲1.6%，煤炭加工價格上漲0.8%，光伏設備及元器件製造價格上漲0.6%，均連續2個多月上漲。水泥製造、計算機整機製造、鋰離子電池製造、集成電路製造價格均由降轉漲。



同比降幅繼續收窄——



PPI同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2個百分點，連續第3個月收窄。



“產能核查及安全監管力度加大，加之冬儲補庫及用電需求增加，煤炭開採和洗選業價格同比降幅比上月收窄1.2個百分點。市場競爭秩序持續優化，落後產能逐步退出，光伏設備及元器件製造、電池製造、汽車製造業價格降幅均有收窄。”董莉娟說。



現代化產業體系加快構建和消費潛力有序釋放，帶動相關行業價格同比上漲。



“科技創新賦能產業轉型升級，有色金屬冶煉和壓延加工業價格、電子專用材料製造價格等均有上漲；提振消費系列政策措施持續落地見效，工藝美術及禮儀用品製造價格上漲18.4%，運動用球類製造價格、營養食品製造價格等均有上漲。”董莉娟說。