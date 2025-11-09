菲律賓：鳳凰颱風影響沿海地區海浪最高14米

中評社香港11月9日電／菲律賓國家氣象局表示，超強颱風鳳凰將為當地帶來威脅生命的惡劣天氣，受影響的沿海地區海浪最高可達14米。



據香港電台報導，菲律賓氣象局預測，鳳凰會為多個地區帶來持續風速達每小時185公里的強風和暴雨，晚間或明日凌晨在奧羅拉省登陸。



菲律賓航空公司取消多個國內線航班，多間學校明日停課或改為網上授課。



菲律賓民防局表示，截至今日上午11時，全國各地方政府總共已要求超過91萬人撤離。



