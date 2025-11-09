美國政府“停擺”　多國催討美軍基地雇員薪水

中評社北京11月9日電／新華社報導，8日，美國聯邦政府“停擺”進入第39天，給美國國內食品救濟、航空運輸和醫療保障等多個民生領域造成衝擊的同時，這場政治鬧劇還波及美軍駐意大利、葡萄牙、德國等多國基地。眼下，意大利政府正向美方“催討”美軍駐意基地的意籍非軍職雇員薪水。



意大利：美方應快速解決意籍雇員發薪問題



路透社援引意大利外交部8日發表的聲明報導，美軍駐意基地約2000名意籍雇員沒領到10月的薪水，主要涉及意大利東北部的阿維亞諾空軍基地和維琴察陸軍基地。意外交部已就此與美國駐羅馬大使館交涉，後者證實美國空軍和陸軍正與美國防部商討，可否動用軍方自有資金支付意籍雇員薪水。



意外交與國際合作部長安東尼奧·塔亞尼向美國駐羅馬大使館和美國政府發出呼籲：不論美國聯邦政府何時結束“停擺”，美方應快速解決意籍雇員發薪問題。



美國在全球多地設有軍事基地，並雇用當地人從事餐食供應、建築施工、後勤服務、運營維護等工作，其中一些人受雇於美軍承包商，另一些則直接與美國防部簽訂合同。據意大利《二十四小時太陽報》報導，意大利境內共有5座美軍基地，雇用4000多名意大利人，大多數人直接受雇於美國防部。



根據意美先前簽訂的雙邊協議，美軍基地意籍雇員權益受意大利法律保護，其月薪須在工作當月最後一天前支付。而在美國，法律允許聯邦政府機構讓雇員在“停擺”期間無薪上崗或停薪休假。



阿維亞諾空軍基地意籍雇員所屬工會負責人安傑洛·扎卡里亞接受媒體採訪時表示，“這樣的事情已經有50年沒有發生了”，無人就美方“欠薪”給個說法，這種“荒誕局面”給意籍雇員的生計造成“巨大影響”，許多人為還貸款、養孩子發愁，有的人還要想轍凑夠開車上班所需油費。



扎卡里亞呼籲意大利總理梅洛尼過問此事，並警告不排除組織罷工的可能性。

