中評專訪：高市早苗執政後的日本政局與外交

清華大學國際關係學教授、日本問題專家劉江永（資料圖） 中評社北京11月10日電（記者 陳思遠）日本自民黨總裁高市早苗10月21日在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中均勝出，當選日本第104任首相，並於10月末開啟了她的一系列外交首秀。清華大學國際關係學教授、日本問題專家劉江永接受中評社採訪時指出，高市早苗作為日本自民黨內右翼保守勢力的代表人物，歷來對華態度強硬。其上任之初會效仿安倍晉三，表示同中國推進“戰略互惠關係”，與此同時將堅持既定立場，側重增強軍事實力與日美同盟凝聚力，強化“自由開放印太”戰略，進一步形成對華地緣戰略制衡。今後，其歷史觀、戰爭觀、國家觀將在多大程度上影響日本對華政策，仍需高度關注。



一、高市政權是否短命？



劉江永指出，2007年以來，日本自民黨內形成安倍晉三、麻生太郎為首的“安麻體制”權力中樞。2024年9月石破茂當選日本首相打破了“安麻體制”，但在自民黨內麻生、高市勢力反撲下中途夭折。高市早苗上台是“安麻體制”的復辟。這是一次權力再分配和朝野競爭的結果，而非通過日本大選的國民選擇，但其背景仍值得關注。



從日本國內背景看，21世紀以來特別是近十多年來，日本右翼保守勢力長期主導日本政壇；日本經濟低迷，社會治安水平下降，“日本人優先”的排外民粹主義思潮抬頭；日本政府不斷就釣魚島問題炒作所謂中方“侵入日本領海”，造成國民對華不滿情緒蔓延等因素上升。這些都會影響選情，保守政黨中的右翼鷹派進一步占優勢地位。



從國際背景看，特朗普的“美國優先”“以實力主宰和平”等權力政治現實主義思潮興起；在經濟不景氣及外來移民增多背景下，民粹右翼政黨在德國、意大利也迅速崛起。美日歐資本主義國家在21世紀20至30年代同時出現這種類似現象並相互影響，絕非偶然。



有人認為，高市早苗內閣可能成為“短命內閣”，日本政壇或再度陷入“一年一相”的動蕩周期。劉江永分析，這種看法並非沒有依據，從當前日本政治格局及自民黨自身狀況可窺見端倪。

