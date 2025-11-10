中評現場：十五運開幕式運動員入場

粵港澳三地代表團入場（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月10日電（記者 袁曉麥 盧哲）11月9日晚，中華人民共和國第十五屆運動會（十五運會）開幕式在廣東奧林匹克體育中心舉行。開幕式分體育儀式和文藝展演兩個環節。其中，在體育儀式環節，共有38個代表團的裁判員、運動員入場，他們將在此展現體育健兒的本色，弘揚中華體育精神。



中評社記者在開幕式現場看到，身著嶺南風韵廣綉服裝的引導員引領著各個代表團入場。引導員們手持的團扇造型引導牌，不僅彰顯著中華傳統文化中的雅和之美，更與運動員們昂揚的精神面貌相得益彰。首先走來的是裁判員代表方隊，6455名擁有豐富國內外大賽執裁經驗的裁判員，他們將秉持公平公正原則，保障各項比賽的順利進行。隨後，各代表團的運動員們步伐穩健，從服裝到眼神，無不展現出各省代表隊的特色與風采。



當晚入場儀式的最大亮點，無疑屬於粵港澳三地代表團的聯袂登場。在吉祥物“喜洋洋”和“樂融融”的陪伴下，廣東、香港、澳門三個史上最大規模的運動員代表團首次組成一個方陣，在《我和我的祖國》樂曲聲中，共同邁入會場。三地健兒精神飽滿、自信從容，在行進中頻繁互動交流，生動詮釋了粵港澳“文化同源、人緣相親、民俗相近”的深厚情誼。



與以往運動會單一的《運動員進行曲》作為背景音樂不同，本屆全運會開創性地為每個代表團配以極具地方特色的專屬音樂。《茉莉花》的婉轉秀美，是江南水鄉的詩意表達；《瀏陽河》的經典悠揚，是三湘兒女的紅色記憶……無需報幕，鄉音就是最親切的“介紹信”。現場觀眾在熟悉的旋律中，為來自五湖四海的體育健兒送上歡呼，也為自己的家鄉熱烈呐喊，掌聲與樂曲共同匯成一幅中華地理與文化圖卷。





