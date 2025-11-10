十五運開幕式：嶺南神韻躍然舞台

第一篇章《同根同源》，以舞蹈語言溯源城市根脈（中評社 袁曉麥攝） 中評社廣州11月10日電（記者 袁曉麥 盧哲）11月9日晚，中華人民共和國第十五屆運動會（十五運）開幕式在廣東奧林匹克體育中心盛大舉行。開幕式文藝展演環節，粵港澳三地以“同心圓”為筆，以科技與藝術為墨，共同繪就了一幅新時代“同根同源、同心同緣、同夢同圓”的壯麗畫卷。



第一篇章《同根同源》，以舞蹈語言溯源城市根脈。當晚，由智能機器人方陣“敲響”了出土於嶺南地區的千年青銅句鑃（複製品），奏出廣東名曲《彩雲追月》的悠揚主旋律。這件與曾侯乙編鐘同時代的古樂器，其原聲經由現代數字技術精心采樣與校准後得以“復活”，清脆短促的樂音穿越歷史，與尖端科技和諧共鳴，生動詮釋了中華文化在創新中傳承的自信與活力。



第二篇章《同心同緣》，以嶺南非遺的現代化表達煥發文化新生。在《滄海一聲笑》的經典旋律中，咏春與南拳方陣展現剛柔並濟的武術之美；粵港澳三地的粵劇名家同唱《彩雲追月》，南獅騰躍、英歌鏗鏘、龍舟競渡，共同繪就一幅充滿文化自信的嶺南畫卷。在《男兒當自強》的激昂鼓點中，一眾表演者以繩牽引鰲魚氣球靜悄悄出場。此時館內表演轉場燈光漸熄，金色亮光打在鰲魚身上，一只巨大鰲魚靈動地遨游於場館半空，如夢如幻。這一極具震撼效果的大型空飄道具“鰲魚”秀，讓現場觀眾倍感驚喜。



第三篇章《同夢同圓》，以“百花綻放”為視覺核心，寓意體育繁榮與灣區共進。交響樂、“嶺南春早”與動感節拍交融，展現體育之美。在新創歌曲《龍騰伶仃洋》與經典曲目《海闊天空》《中國人》的串燒演唱中，唱響了中國人的骨氣、志氣和底氣。



此次舞台設計更是獨具匠心，以“同心圓”為核心視覺符號，中央是主舞台，四周環繞著廣闊的水面。借助前沿舞美科技，珠江、維多利亞港、伶仃洋的萬頃碧波在場內交匯奔流，營造出“天上人間皆入畫”的海洋盛境。這片“海”不僅是地理水系的連接，更象徵著粵港澳三地同根同源、共擔使命的文化血脈與手足親情。這一夜，珠江潮湧，聖火燃亮。十五運會以一場充滿文化自信與科技力量的開幕式，向全國人民發出來自粵港澳大灣區的盛情邀約，奏響了“激情全運會，活力大灣區”的澎湃樂章。

