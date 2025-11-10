中評現場：習近平宣佈十五運會開幕

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席十五運會開幕式（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月10日電（記者 盧哲 袁曉麥）中華人民共和國第十五屆運動會9日晚在廣東省廣州市隆重開幕。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席開幕式並宣布運動會開幕。



中華人民共和國第十五屆運動會（十五運會）開幕式在廣東奧林匹克體育中心舉行。這是首次由粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會。



夜幕降臨，體育場館內華燈璀璨，能容納幾萬人的場館內座無虛席。觀眾早早入座，氣氛熱烈而充滿期待。19時58分，在歡快的樂曲聲中，習近平和夫人彭麗媛等步入主席台，向觀眾揮手致意。全場響起長時間的熱烈掌聲。



20時，第十五屆全運會開幕式正式開始。伴隨《歌唱祖國》的昂揚旋律，儀仗兵護衛著鮮艶的五星紅旗健步走入體育場。在澎湃激昂的樂曲聲中，全運會會旗、第十五屆全運會會旗和由16名旗手組成的會旗方陣入場。裁判員代表方隊接著入場。



緊隨其後的是37個代表團精神抖擻的運動員代表，他們分別來自各省、自治區、直轄市，香港特別行政區、澳門特別行政區，新疆生產建設兵團以及3個行業體育協會。全場觀眾用熱情的掌聲和歡呼聲歡迎運動員們入場。習近平和夫人彭麗媛多次向代表團揮手致意。