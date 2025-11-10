快評：特朗普丟掉的“台灣牌”　歐洲撿來打？

中評社快評／蕭美琴上周五到訪布魯塞爾的歐洲議會，在“對華政策跨國議會聯盟”（IPAC）的會議上發表演說。中國駐歐盟使團8日批評“歐洲議會不顧中方強烈反對和嚴正交涉，允許蕭美琴等‘台獨’頭面人物出席”，嚴重損害中方核心利益，嚴重衝擊中歐政治互信，向歐方提出嚴正交涉。



蕭美琴到訪歐洲議會被綠營視為外交突破，大加吹捧。中時新聞網昨天發表署名文章“歐洲撿起特朗普丟掉的台灣牌”則認為，特朗普丟一邊的“台灣牌”，歐洲撿起來打，民進黨只顧“出口轉內銷”為自己造勢，卻低估了後續給台海情勢帶來的震盪與危機。



特朗普丟掉的“台灣牌”，也即美國丟掉的“台灣牌”，長期是華府圍堵中國、遏制中國發展的一張牌。今年1月特朗普重返白宮，美國戰略轉向，甚至出現戰略退卻，“台灣牌”已不常打，或已沒有象過去那樣做為主牌來打。特朗普早前在韓國與大陸領導人會談，雙方正計劃明年互訪，“台灣牌”再打、或大打的可能性已不大。



特朗普丟掉的“台灣牌”歐洲撿來打？歐洲議會有一些人這次表現性質惡劣，但是，翻不了天的。綠營視蕭到訪歐洲議會為外交突破，未免誇大其詞，有自吹自擂之嫌。歐洲議會總有一批反中的人，他們樂意收錢幹反中之事，他們也不代表整個歐洲議會，更不代表歐洲官方或人民。



現實地看，歐洲也沒有實力打“台灣牌”。特朗普丟掉“台灣牌”，不是他不想打，而是打不起。美國都打不起，歐洲憑什麼撿起來打？中方已向歐方提出嚴正交涉，對付歐方中方手裡有的是牌。