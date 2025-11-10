十五運會開幕　李家超：全力辦好賽事

第十五屆全運會組委會執行主任、香港特區行政長官李家超在開幕式致辭（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月10日電（記者 盧哲 袁曉麥）中華人民共和國第十五屆運動會9日晚在廣東省廣州市隆重開幕。這是首次由粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會。第十五屆全運會組委會執行主任、香港特區行政長官李家超在開幕式致辭表示，香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與全國運動會，感到無比光榮。香港特區政府對肩負使命，感到無比振奮，定不負重託，全力辦好賽事。



李家超在致辭中說，香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與全國運動會，“我們感到無比光榮，感謝中央的信任，更衷心感謝習近平主席親臨開幕式，讓我們深深感受到國家對體育事業的高度重視、對運動員和體育工作者的親切關懷，和對粵港澳大灣區人民的深情厚愛，我們都深感鼓舞、倍感振奮！”



李家超表示，全國運動會是國家水平最高、規模最大的綜合性體育盛會，本屆首次由粵港澳三地共同承辦，不僅是全運會歷史上的創新實踐，更充分體現國家對大灣區協同發展的堅定支持，這是香港融入國家發展大局的體現之一，意義重大、影響深遠。



李家超說，香港特區政府對肩負使命，感到無比振奮，定不負重託，全力辦好賽事。“我首先代表香港市民，向每一位來到粵港澳大灣區參與十五運會的朋友，致以熱烈的歡迎！香港與國家體育總局、廣東、澳門戮力同心，以最高標準、最嚴格要求，為賽事做足周全的準備部署、為健兒打造一流的競賽環境、為觀眾帶來難忘的觀賽體驗。”