十五運會開幕 岑浩輝：粵港澳始終同心同向

第十五屆全運會組委會執行主任、澳門特別行政區行政長官岑浩輝在開幕式致辭（中評社 盧哲攝） 中評社廣州11月10日電（記者 盧哲 袁曉麥）中華人民共和國第十五屆運動會9日晚在廣東省廣州市隆重開幕。這是首次由粵港澳三地聯合舉辦的全國運動會。第十五屆全運會組委會執行主任、澳門特別行政區行政長官岑浩輝在開幕式致辭表示，本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，是推動大灣區融合發展，展現“一國兩制”制度優勢的生動實踐，也是促進澳門融入和服務國家發展大局的重要契機。從籌備到實施，粵港澳三地始終同心同向、緊密協作，充分發揮制度優勢與區域合作的力量，致力呈現一場“簡約、安全、精彩”的全運盛會。



岑浩輝說，今天，我們齊聚廣州，共同迎來第十五屆全國運動會的盛大開幕。“在這萬眾矚目的時刻，我謹代表澳門特別行政區政府，向中央政府的信任與支持致以衷心感謝；向國家體育總局、廣東省及香港特別行政區政府，以及所有為本屆全運會付出辛勤努力的運動健兒、工作人員和志願者朋友們，致以誠摯的感謝和崇高的敬意！”



岑浩輝表示，全國運動會是我國水平最高、規模最大的綜合性運動會，是展現我國綜合實力、促進全國各地體育交流合作的重要平台。本屆全運會首次由粵港澳三地聯合承辦，是推動大灣區融合發展，展現“一國兩制”制度優勢的生動實踐，也是促進澳門融入和服務國家發展大局的重要契機。從籌備到實施，粵港澳三地始終同心同向、緊密協作，充分發揮制度優勢與區域合作的力量，致力呈現一場“簡約、安全、精彩”的全運盛會。



岑浩輝說，我們始終秉持“灣區同心 全運同行”的信念，為運動員打造展示實力、超越自我的舞台，為觀眾呈現活力四射、包容和諧的灣區風采，為海內外朋友展示“活力澳門”的獨特魅力和“一國兩制”的豐富內涵，共同為實現強國建設、民族復興偉業凝聚磅礴力量。“在此，我衷心祝願第十五屆全國運動會取得圓滿成功！祝願各位健兒再創佳績！我們充滿信心，在中央政府的引領下，粵港澳大灣區的明天必將更加美好，偉大祖國的明天必將更加美好！”