BBC兩名高管因特朗普紀錄片爭議宣佈辭職

中評社香港11月10日電／英國廣播公司（BBC）總裁蒂姆·戴維和新聞部門首席執行官德博拉·特尼斯9日宣佈辭職。連日來，因其播出的一部紀錄片被指通過剪輯美國總統特朗普的講話誤導觀眾，這家媒體受到批評和美國白宮譴責。



戴維9日在一份聲明中說，英國廣播公司“犯了一些錯誤”，他“不得不承擔最終責任”。特尼斯在辭職聲明中表示，圍繞這部紀錄片的持續爭議已經損害到了英國廣播公司，“責任在我”。



新華社報導，英國廣播公司在報導這一消息時表示，戴維和特尼斯是在這部紀錄片引發批評的背景下決定辭職。



英國《每日電訊報》網絡版3日獨家披露一份英國廣播公司內部備忘錄的部分內容。備忘錄顯示，英國廣播公司《全景》欄目去年播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？》將特朗普講話的兩個片段拼接在一起，從而讓特朗普看起來似乎是在煽動支持者參與2021年1月6日的美國國會大廈騷亂事件。



美國白宮近日譴責英國廣播公司是“宣傳機器”。白宮發言人萊維特在7日播發的一篇採訪中稱英國廣播公司是“百分之百的假新聞”媒體。特朗普9日在社交媒體上連續發佈戴維和特尼斯辭職的新聞截圖，稱他們是“腐敗的記者”、曾試圖干預美國總統選舉。特朗普還表示，更糟糕的是，他們來自被許多美國人視為“頭號盟友”的英國。



英國文化、媒體和體育大臣莉薩·南迪9日表示，《全景》欄目這一事件“非常嚴重”，但英國廣播公司還面臨一系列“非常嚴重的指責”，其中最嚴重的是“報導棘手問題時存在系統性偏見”。



英國媒體說，英國廣播公司的報導近年來多次引發爭議和批評，在日益極化對立的政治和社會環境中舉步維艱。