美專家：不值得付巨大代價派兵保台

CATO研討“有無台灣情況下的亞太軍力平衡” 中評社華盛頓11月10日電（記者 余東暉）美國戰略專家卡弗利指出，中國威懾美國的力量投射是實現台海兩岸統一的先決條件，但兩岸統一並非中國威懾美國實力的先決條件。他以此說明，台灣在美中戰略競爭中的地位沒那麼重要，不值得付出巨大代價派兵保台。他聲稱，美國保持亞太軍力平衡的合適戰略應讓中國大陸將資源集中於其“唯一的、最重要的”戰略目標－－兩岸統一。



美國智庫卡托研究所（CATO）日前舉辦“有無台灣，印太地區的軍事平衡”研討會。國際安全智庫“國際戰略研究所美國分部”（IISS－Americas）高級訪問研究員卡弗利（Jonathan D. Caverley）、美國“戰略與預算評估中心”副總裁蒙哥馬利（Evan B. Montgomery）分析台海情形下美國試圖保持亞太軍力平衡的策略。兩人的應對處方雖有所不同，但兩人都承認，亞太地區軍事平衡確實正在朝著有利於中國大陸的方向傾斜。



蒙哥馬利表示，過去幾十年，印太軍事平衡發生了明顯變化。非常令美國人擔憂的是，中國所投資的軍力似乎是專門為利用美軍投射力量的弱點而量身定做的。美軍投射更依賴於太空、海上和陸地的少量基地、後勤基地來進行。中國正利用這些漏洞，有了更多、更遠射程，越來越精確的導彈，運載平台變得越來越複雜。其利用美軍脆弱性的能力提升的步伐快於美軍彌補漏洞的步伐，這種不對稱性是令美方最擔心的。