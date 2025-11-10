教育部部署做好深化中小學教師減負工作（圖源：央視新聞） 中評社北京11月10日電／據新華社報導，近日，教育部印發《關於進一步減輕中小學教師非教育教學負擔若干措施的通知》（以下簡稱《通知》），對深化中小學教師減負工作作出系統部署。



《通知》立足教師減負工作實際，聚焦關鍵環節和突出問題，從嚴格規範發文審核、清單管理督查檢查、優化社會事務進校園“白名單”制度、嚴控借調借用教師、精簡數據填報、完善課後服務保障、健全監測核查及強化部門工作協同等方面提出8條措施，為各地推進教師減負工作提供明確指引，推動教師減負工作制度化、規範化、長效化。



《通知》突出系統治理、標本兼治、精準管理，著力破解教師負擔過重的結構性矛盾和深層次問題。強化量化管控，明確“白名單”事項總量、進校園活動頻次等具體指標，提升政策可操作性。堅持系統施策，從事前源頭把關、事中規範管理到事後監測問責，構建全鏈條治理機制。推進協同治理，建立涵蓋教育督導、網絡巡查、舉報受理、監督員隊伍、第三方監測等多維度監督體系，加強與紀檢監察、網信、公安等部門的協同聯動，凝聚工作合力。



《通知》要求，要推動發揮各地黨委教育工作領導小組對教師減負工作的統籌協調作用，將教師減負治理與整治形式主義為基層減負重點工作統籌推進。要強化監督指導，對執行不力、問題突出的地區和單位進行約談通報，嚴肅追責問責。各地教育行政部門要結合實際精準施策，確保減負措施落到實處、取得實效，切實維護教師職業尊嚴和合法權益，為加快建設教育強國提供堅強師資保障。