廣東啟動防風Ⅳ級應急響應
http://www.CRNTT.com
2025-11-10 16:26:06
中評社北京11月10日電／據央視新聞報導，總台記者從廣東省防汛防旱防風總指揮部獲悉，據廣東氣象部門監測預報，今年第26號台風“鳳凰”已進入南海，且未來幾天將對廣東省海域造成較大影響。根據《廣東省防汛防旱防風防凍應急預案》和省防總有關規定，省防總已於11月10日10時啟動防風Ⅳ級應急響應。
