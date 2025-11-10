“雪龍”號出征南極載貨量創歷史新高

中評社北京11月10日電／據央視新聞報導，目前，“雪龍”號和“雪龍2”號均已穿越赤道。按照計劃，“雪龍2”號將直接朝著中山站方向航行，而“雪龍”號將在澳大利亞的港口短暫停靠，接上從國內飛到澳大利亞的24名考察隊員後，開赴中山站。屆時，兩船將在中山站會合，開展卸貨作業。



“雪龍”號“雪龍2”號載貨量近4000噸



南極大陸遠離其他陸地，所有的物資補給全部需要從外部調入。“雪龍”號和“雪龍2”號此次攜帶了近4000噸物資前往南極，其中“雪龍”號載貨量達到滿載，對中山站和秦嶺站兩個考察站進行物資補給。



據介紹，此次“雪龍”號出征南極，是1994年開始參加我國首次南極考察以來，載貨量最多的一次。不僅要保障中山站以及內陸隊的物資和設備供應，隨著秦嶺站的建成運行，“雪龍”號還要給秦嶺站進行物資補給和設備運輸。



中國第42次南極考察隊領隊助理王燾：今年雪龍船是搭載了中山站、秦嶺站、格羅夫山各個站隊的物資，總計大約3000噸，體積接近6800立方米。整個物資運載的數量已經接近了雪龍船運載的極限，整體物資卸運壓力還是非常大的。後面考察隊會密切關注中山站周邊海域的冰情和天氣，在抵達中山站之前，制定出有針對性的卸貨作業方案。



為了保障航行過程中的貨物安全，考察隊專門安排人員，每天定時對集裝箱、油罐等進行巡視。隨著“雪龍”號靠近赤道，溫度逐漸升高，為了保證油罐安全，船上還要對這些油罐進行淋水降溫作業。



