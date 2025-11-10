北京密雲：“生態服務區”護航萬千飛羽

中評社北京11月10日電／據光明日報報導，隨著立冬節氣的到來，北京寒意漸濃。作為東亞－澳大利西亞候鳥遷徙路線上補給站之一，北京市密雲區迎來了今年秋冬季候鳥遷徙的“先頭部隊”。豆雁、大天鵝等候鳥陸續飛抵密雲水庫、清水河等水域，為靜謐的水面增添無限生機。



“這幾天已經有成群結隊的豆雁在水庫周邊歇腳，它們通常是最早一批抵達的‘先遣隊’。”密雲區密境保護中心志願者王樹軍告訴記者，他每天都會定時來到水庫觀測點，記錄鳥種及各種群的數量變化。“接下來，灰鶴、東方白鸛等鳥類也將陸續抵達，遷徙高峰期預計將持續到11月下旬甚至到12月初。”



密雲區是北京市鳥類多樣性最豐富的區域之一。據介紹，全區共記錄有野生鳥類419種，其中國家一級保護鳥類22種，國家二級保護鳥類73種，北京市級保護鳥類99種。



得益於優良的生態質量與豐富的生態資源，密雲區成了候鳥遷徙途中的重要補給站，每年都有數以萬計的候鳥在此落腳、歇息，蓄積能量後再次啟程，向南飛往越冬地。



近年來，密雲區持續推進生態修復與栖息地建設，系統建立起安全舒適的“生態服務區”。“我們先後規劃並建設多種栖息地，種植大量水生植物，還為這些‘旅者’專門打造了食源地。”密雲區園林綠化局資源保護中心主任張德懷說道，這些措施不僅優化了本地生態結構，也為這場跨越山海的遷徙之旅提供堅實保障。



在遷徙季期間，社會各界組成的護鳥隊加強巡護力度，認真做好監測記錄，及時勸導不文明觀鳥行為，最大限度減少人為干擾。