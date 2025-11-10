第八屆京津冀蔬菜產業發展大會舉辦

中評社北京11月10日電／據光明日報報導，日前，第八屆京津冀蔬菜產業發展大會暨招商對接活動在河北省衡水市冀州區舉辦。來自全國各地的知名蔬菜投資商、採購商、經銷商及行業專家等1500餘人，現場對接洽談。



本屆大會以“發展高品質蔬菜 共享高品質生活”為主題，由河北省農業農村廳、北京市農業農村局、天津市農業農村委員會、衡水市人民政府聯合主辦，衡水市農業農村局、冀州區人民政府承辦。



大會集中展示了精品蔬菜、種子種苗、設施建造、農資、農機、金融等多個領域的2000餘種農產品及各類創新成果。河北省蔬菜行業協會會長狄政敏介紹，大會通過基地觀摩、招商推介、產銷對接、精品展示、番茄大賽、專題講座等活動，全方位展示了河北蔬菜全產業鏈的發展成果，有力推動京津冀三地農業資源優勢互補、產業鏈深度融合。



大會期間，與會人員圍繞新型設施設備、蔬菜種植加工、數字化等關鍵領域，到冀州區科芯（衡水）生態智慧農場、冀州區育繁推一體化種苗數智工廠、冀州區湖畔五彩果蔬產業園等地進行了現場觀摩。



京津冀蔬菜產業發展大會已是連續第二年在衡水市冀州區舉辦。近年來，冀州區搶抓京津冀協同發展機遇，構建起種植、深加工、銷售一體化的果蔬產業格局。