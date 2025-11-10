前三季度我國黃金產量同比微增

中評社北京11月10日電／據新華社報導，記者11月10日從中國黃金協會瞭解到，今年前三季度我國黃金產量271.782噸，同比增長1.39%；黃金消費量682.73噸，同比下降7.95%。



從生產端看，國內原料產金271.782噸，同比增長1.39%；進口原料產金121.149噸，同比增長8.94%。國內原料和進口原料共計生產黃金392.931噸，同比增長3.6%。



中國黃金協會有關負責人表示，前三季度，一批黃金行業重點勘查、開發項目穩步推進。遼寧省大東溝金礦初步評審金資源量近1500噸，有望成為繼山東膠東金礦之後我國又一個世界級金礦。三山島金礦副井井筒工程順利落底，最終深度鎖定2005米。



從消費端看，今年前三季度，我國黃金消費量682.73噸，同比下降7.95%。其中，黃金首飾270.036噸，同比下降32.5%；金條及金幣352.116噸，同比增長24.55%；工業及其他用金60.578噸，同比增長2.72%。



中國黃金協會分析稱，地緣衝突加劇等因素使得黃金避險保值的功能進一步凸顯，推動金條需求旺盛。電子、新能源等產業的快速發展使得工業用金需求穩步回升。



今年前三季度，我國黃金市場交易保持活躍，上海黃金交易所全部黃金品種雙邊累計成交量4.76萬噸，同比上升2.45%；雙邊累計成交額35.35萬億元，同比上升41.55%。



今年以來，國內外黃金價格不斷攀升。受金價提振影響，前三季度，國內黃金ETF持倉增長79.015噸，截至9月底，國內黃金ETF總規模達到193.749噸。