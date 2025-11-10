《霞光滿天山河頌》展現銀發生活新風尚

中評社北京11月10日電／據人民日報海外版報導，在重陽節這個賡續尊老、敬老、愛老傳統的節日里，中央廣播電視總台2025重陽特別節目《霞光滿天山河頌》生動繪就了一幅“老有所養、老有所樂、老有所為”的時代畫卷。



如今，老齡化正以前所未有的勢態重塑當下的社會結構，“銀發浪潮”的來襲既帶來挑戰，更呼喚著對“老吾老以及人之老”傳統美德與社會風尚的當代詮釋。《霞光滿天山河頌》跳出傳統節慶晚會的敘事結構和表達框架，以“銀發列車”為創意錨點，串聯起新時代老齡事業發展的生動實踐。這一意象承載著國家“積極應對人口老齡化”的戰略視野，展現出當前老齡事業的鮮活圖景。



這趟串聯起整台晚會的列車不僅展現了“推動銀發經濟高質量發展”“弘揚孝親敬老傳統美德”等政策的落地，更通過富有民生溫度的真實故事彰顯了巨大的“銀發力量”，並將孝親敬老從家庭倫理升華至社會共建共享的高度。晚會講述的志願者服務隊通過“正步公益”項目為退伍老兵提供精神慰藉等故事，展現了社會力量參與“敬老愛老”實踐的新模式，豐富了孝道文化的當代內涵，也為構建老年友好型社會提供了文化支撐。



晚會讓普通老年人走向舞台中心。95歲的盛瑞玲以“從不染發，接受自然變白過程”的從容姿態，重新定義老年之美；89歲的王德順以一句“什麼都不晚，誰都有機會”詮釋“人生不設限”的無限可能；81歲的鄭中午退休後用近30年綠化4000多畝荒山，更是將個體生命價值融入生態文明建設的生動實踐。他們的身體力行，正是“莫道桑榆晚，為霞尚滿天”的動人寫照。



無論是晚會舞台上閃亮登場的老年樂隊、合唱團、模特隊，還是短片中記錄的來自各行各業的普通老年人，他們共同構成新時代的“銀發力量”。他們不再是傳統觀念中需要被照顧的弱勢群體，而是積極參與社會建設、創造生命價值的能動主體。他們用自己的故事，詮釋了何為燦爛的“夕陽紅”。這些真實生動的故事所蘊含的情感衝擊力與精神感召力，構築起晚會動人的底色。晚會在深層次上重塑了社會對老年群體的認知：老年不是生命的衰退期，而是可以繼續發光發熱的“第二人生”；向長者表達敬意的最好方式，不僅是物質上的奉養與精神上的陪伴，更是對其社會價值與生命尊嚴的認可與支持。