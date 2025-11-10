美國會參議院推進臨時撥款法案

中評社北京11月10日電／據新華社報導，當地時間9日晚，美國國會參議院推進一項聯邦政府臨時撥款法案。這一法案在程序性投票中獲得了推進所需的60票支持，意味著它大概率將在正式投票中獲得通過。目前，美國聯邦政府“停擺”已進入創紀錄的41天。



當晚11時許，參議院以60票支持、40票反對的結果通過程序性投票，結束對撥款法案的“阻撓議事”。由於共和黨在參議院擁有53個席位，這一投票結果表明，多名民主黨議員對該方案予以支持。



該方案將按現有水平為大部分聯邦機構提供資金至2026年1月30日，並為農業部、退伍軍人事務部及軍事建設項目，以及國會運作提供整個財政年度的經費。根據該方案，“補充營養援助計劃”將獲得全年資金。這一針對低收入群體的福利項目暫時“斷糧”日前引發各方擔憂。



作為結束“停擺”協議的一部分，參議院多數黨領袖、共和黨人約翰·圖恩向民主黨人承諾，最遲在12月第二周，將就延長即將於年底到期的《平價醫療法案》加強型補貼進行投票。



這一關鍵程序性投票之後，該法案大概率將在參議院的最終投票中獲得通過。這一法案根據眾議院此前通過的版本修訂而成，經參議院通過後，仍需眾議院批准，並送交總統簽署。



與此同時，美國持續的政府“停擺”帶來的衝擊日益加劇。航班跟蹤網站數據顯示，9日當天，美國國內和出入境航班有近2900架次被取消，超過一萬架次航班延誤。