政府工程項目用機械人　檢測成本省半

中評社北京11月10日電／據大公報報導，發展局近年積極在工務工程應用建築機械人，轄下土木工程拓展署便在T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目，利用地空協同隧道自動檢測系統，執行隧道內部結構缺損檢測工作，整個流程比傳統檢測方法快23倍，檢測成本節省50%。



該檢測系統由土木工程拓展署、顧問公司和生產力促進局共同研發。檢測系統配備超高清相機，自動拍攝隧道內部結構的彩色及熱成圖像，由無人機拍攝隧道上半部分圖像，無人車則負責下半部分，以實現360度全方位覆蓋，並即時將圖像傳送到無人車的人工智能模組進行缺損檢測。



系統即時精準檢測毫米級缺損



顧問公司駐地盤高級工程師宋理元表示，相比傳統目測檢查，這套系統的優點明顯，可即時精準檢測出毫米級的缺損，並自動生成電子報告。該系統獲得三項研發專利，並於本地及國際創科比賽獲多項殊榮，包括2025愛迪生獎金獎。



土木工程拓展署並在T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目，引入自動鑽孔機械人協助施工。該署工程師馬浩斌表示，過往在隧道內準備建造通風管道樑托前，工人一般需在高空工作台上，重復進行鑿開混凝土表面、定位、鑽孔和安裝系穩螺絲等工序，引入自動鑽孔機械人可將工序自動化。



馬浩斌稱：“機械人利用激光掃描技術定位，在隧道內的墻身、天花鑽孔和安裝系穩螺絲時，能同時吸走施工時產生的粉塵。相比傳統施工方式，需要利用人手吊運和安裝，採用機電裝備合成法和自動鑽孔機械人技術，現場工地人手需求減少60%，施工時間減少40%。”



發展局總助理秘書長潘曉東表示，會先在工務工程試用不同工序的建築機械人，再視乎成效，指定建築機械人在合適工務工程廣泛使用。當局會在短期內推出政策，指定工務工程採用合適的高效建築機械人，全面提升工程的品質、安全和生產力。

