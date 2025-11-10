港大研究：城市綠化非越多越好

中評社北京11月10日電／據大公報報導，過往有研究顯示，綠色環境有助人們減輕壓力、焦慮和抑鬱，香港大學一項最新研究揭示，城市綠化並非越多越好，極低或極高的綠化密度均對心理健康不利，強調適度綠化才是最佳選擇。研究提出“適度為佳”的規劃指引，避免過度投入公共資源建設過多綠地。



據世衛估計，每八人中就有一人面臨嚴重心理健康問題，城市綠化作為一項極具潛力的公共衛生干預措施，然而“劑量─反應”關係的具體形態過去一直未有定論，港大研究人員綜合分析全球40年證據，證實綠地暴露與心理健康呈現曲線型（倒U型）劑量─反應關係，反映心理健康會隨綠化上升至中等閾值而改善，之後趨平並下降，甚至可能轉為負面。



研究成果為城市規劃及公共衛生提供轉型指引，城市應針對這些“中等劑量”提升綠化，而非不惜代價地以“最高綠化”為目標，避免邊際效益遞減，以提升整體效益，並節省資源。城市發展需平衡多種用地和公共利益，過度綠化不可取，因為這意味著城市需犧牲住房、公共服務、商業及基礎設施用地，導致社會失衡。研究亦指出，透過這些閾值可見，城市尤其要優先提升街道、步道及公共空間的人眼視角綠化體驗。



研究由港大園境建築學部副教授、項目首席研究員姜斌教授領導的跨學科團隊進行，有關結果已於《Nature Cities》期刊發表。

