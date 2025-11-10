城大獸醫課程　國際生比例創新高

中評社北京11月10日電／據大公報報導，香港城市大學連續兩年獲《泰晤士高等教育》（THE）評為“全球最國際化大學”（2024及2025年），持續吸引世界各地的優秀學子。而城大提供全港唯一獸醫學士課程，同時是亞洲區內唯一同時獲得澳洲新西蘭獸醫管理局理事會及英國皇家獸醫學院雙重認可，該課程本年度國際學生比例創新高，學生來自德國、意大利、南非等地。來自約旦、在國際文憑課程IB取得滿分的狀元表示，課程獲雙重認證讓他畢業後有更廣泛的選擇，能夠到世界各地工作，實現投身保育獸醫學的理想。



約旦IB狀元贊就業選擇廣



城大賽馬會動物醫學及生命科學院獸醫學學士課程，今年迎來歷來最多元化的國際生群體，新生分別來自德國、意大利、南非、約旦、馬來西亞、韓國、印尼，以及中國內地。



IB考獲滿分45分的狀元Jalal Abdullah Ali Abdulrahim來自約旦首都安曼，坦言香港的喧囂與繁華令他感到巨大的文化衝擊，一度害怕未能適應。然而，他很快找到平衡點，特別感謝城大和學院提供的重要支援。他表示，“城大不僅擁有先進的教學設施與現代化的課程設計，更提供了具前瞻視野的學習氛圍。”



在中學文憑試（DSE）考獲6科5**的狀元李政亦選擇入讀城大獸醫學學士課程。他表示，課程的國際認受性和靈活出路是他報讀的主要原因。



賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs寄語新生，要懷著好奇心和仁心不斷成長，成為具備全球影響力的世界級獸醫、創新者和科學家。



城大獸醫學學士課程自2017年開辦以來取得長足發展，並於2025年首次躋身QS世界大學學科排名“獸醫學”全球百強，學術實力及國際地位不斷提升。作為城大十大旗艦課程之一，該課程設有豐厚獎學金，包括全額或半額學費、宿舍費，以及一次性最高達50萬港元的海外交流資助。入讀旗艦課程的學生有機會到訪全球頂尖院校，包括麻省理工學院、倫敦帝國學院、牛津大學、劍橋大學、康奈爾大學、多倫多大學及美國哥倫比亞大學等作海外交流，進一步拓展國際視野與研究經驗，為未來專業發展奠下堅實基礎。

